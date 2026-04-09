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Cronaca

Domenico Gullì alla guida dell’area PISSL

Cronaca

9 Aprile 2026

Domenico Gullì alla guida dell’area PISSL

Livorno 9 aprile 2026 Domenico Gullì alla guida dell’area PISSL

Con la recente delibera 185 della direzione generale dell’Asl, Domenico Gullì è stato ufficialmente nominato direttore dell’area Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISSL), all’interno del Dipartimento della Prevenzione, una struttura chiave per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori su tutto il territorio aziendale. Questo incarico si inserisce nel più ampio piano di potenziamento degli assetti organizzativi dell’Azienda USL Toscana nord ovest, mirato a consolidare una gestione coordinata e uniforme delle attività di prevenzione.

L’ingegner Gullì è stato scelto dalla direzione aziendale in virtù del suo solido profilo professionale, delle doti manageriali consolidate e di una profonda conoscenza delle dinamiche legate alla sicurezza sul lavoro. La sua nomina risponde alla volontà dell’Azienda di promuovere una visione integrata dei servizi di prevenzione, garantendo standard elevati e risposte tempestive alle complessità del tessuto produttivo locale.

L’incarico ha una durata triennale e vede il nuovo direttore impegnato nel coordinamento di tutte le strutture afferenti all’area, con un focus particolare sul miglioramento dei modelli operativi e sulla sinergia con le altre articolazioni del Dipartimento della Prevenzione e con i servizi territoriali.

“Ringrazio la Direzione aziendale, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Luca Carneglia e la precedente direttrice di Dipartimento, da poco in pensione, Roberta Consigli, per la stima e la fiducia dimostrate – evidenzia il neo direttore dell’area PISSL, Domenico Gullì –. Conosco il valore e la competenza dei colleghi, di tutte le professioni coinvolte, con cui collaboro da anni e assumo questo ruolo con la consapevolezza della sfida che ci attende: rafforzare la cultura della prevenzione e rendere ancora più efficaci gli interventi di vigilanza, assistenza e promozione della salute e della sicurezza.

Il mio impegno è rivolto alla valorizzazione delle professionalità interne e allo sviluppo di percorsi condivisi che mettano al centro la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo un approccio multidisciplinare, innovativo e orientato alla visione One Health.”

“Con l’affidamento di questo incarico a Domenico Gullì – evidenzia la direttrice generale dell’Azienda sanitaria Maria Letizia Casani – proseguiamo nell’opera di consolidamento dei vertici aziendali. La sua esperienza e la capacità di analisi dei contesti lavorativi complessi rappresentano un valore aggiunto fondamentale per un’area così delicata e strategica. Sono certa che l’ingegner Gullì saprà guidare l’area PISSL verso obiettivi di eccellenza, favorendo l’uniformità delle procedure e un dialogo costante con il territorio. A lui vanno i nostri migliori auguri per questa nuova sfida professionale.”

Il profilo professionale. Dopo essersi laureato in Ingegneria nel 1999 al Politecnico di Torino e aver conseguito un dottorato di ricerca in Geoingegneria ambientale nello stesso ateneo, ha svolto attività professionale e di ricerca, quest’ultima presso il CNR-IGAG, nel campo dell’ingegneria mineraria, civile e geotecnica e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Autore di diverse pubblicazioni e relatore di tesi di laurea e di dottorato negli stessi ambiti.

Dal 2006 in Azienda USL Toscana nord ovest (già Azienda USL 1 Massa e Carrara) dove si è sempre occupato di salute e sicurezza dei lavoratori anche in ambiti complessi come le attività estrattive del comprensorio apuano e i porti di Livorno e di Carrara contribuendo come componente e coordinatore al lavoro di diversi gruppi tecnici regionali.

Direttore dell’unità operativa complessa Prevenzione e sicurezza dal 2017 ha ricoperto diversi ruoli, compreso quello di responsabile dell’unità funzionale PISLL Apuana e di Ingegnere capo per le attività estrattive del territorio della USL Toscana nord ovest; attualmente ricopre anche il ruolo di direttore dell’unità operativa complessa Prevenzione e sicurezza area Nord e Ingegneria mineraria.