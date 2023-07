Home

Domiciliari troppo noiosi, si concede un’evasione: arrestata 23enne asiatica

24 Luglio 2023

San Vincenzo (Livorno) 24 luglio 2023 – Domiciliari troppo noiosi, si concede un’evasione: arrestata 23enne asiatica

I Carabinieri del Comando Stazione di San Vincenzo, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, hanno arrestato una donna 23enne di origini asiatiche per aver violato gli obblighi inerenti agli arresti domiciliari.

La donna, sottoposta a misura cautelare dalla metà dello scorso mese presso il proprio domicilio di Piombino, non avrebbe potuto lasciare l’abitazione senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione dell’A.G. I carabinieri, invece, l’hanno sorpresa, in orario mattutino, nel territorio del Comune di San Vincenzo.

La donna, fermata e controllata, non ha fornito alcuna valida giustificazione alla propria presenza in quel luogo ed è stata pertanto arrestata per evasione.

Il Giudice del Tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere anche in ragione dei suoi comportamenti aggressivi nei confronti dei familiari.

