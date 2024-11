Home

1 Novembre 2024

Don Bosco affronta l’ostico Campus Piemonte

Livorno 1 novembre 2024 Don Bosco affronta l’ostico Campus Piemonte

Venerdì sera lavorativo per la prima squadra della Pallacanestro Don Bosco, impegnata nel duro campionato di Serie C.

La compagine rossoblu, infatti, sale sul pullman, destinazione Corneliano d’Alba, dove l’attende il Campus Piemonte, altra società da sempre molto attenta alla crescita dei nuovi talenti, così come fa tradizionalmente la Pallacanestro Don Bosco.

Non un impegno agevole, quella di Luca Jacomuzzi è compagine da prendere con le molle, come dice chiaramente la classifica; i piemontesi, infatti, sono in vetta alla classifica, sia pure a braccetto di Savigliano e CUS Genova, e non hanno ancora conosciuto l’amaro sapore della sconfitta.

Il roster piemontese è imbottito di giovani di talento, tra cui spiccano i nomi di Alessandro Feliciangeli, ala piccola da 21,5 a partita, e l’ala forte Matteo Ciocca che ne aggiunge 16.

Il miglior realizzatore, però, è una vecchia conoscenza del basket toscano, quell’Alessandro Sakellariou, visto nelle ultime due stagioni con la maglia dell’Olimpia Legnaia, che di punti ne mette addirittura 27,3 ad uscita.

Proprio limitare l’attacco piemontese, il secondo del torneo con oltre 88 punti di piedi, è il must della Pallacanestro Don Bosco se vuol avere la possibilità di tornare in riva al Tirreno con i due punti in saccoccia, e che, comunque, sale a Corneliano d’Alba per giocarsela fino alla sirena finale, come dice chiaramente anche coach Di Manno che presenta così il confronto:

“Andremo ad affrontare Campus Piemonte, una delle tre squadre ancora imbattute del torneo che ha nel roster giocatori importanti per la categoria. Penso a Sakellariou e Feliciangeli, il cui ottimo rendimento è ben raccontato dalle cifre del loro avvio di torneo.

Noi vogliamo riscattare la partita precedente, che abbiamo perso in casa proprio a fil di sirena; i ragazzi si stanno allenando con continuità e saliremo in Piemonte a viso aperto, tentando di giocarci il confronto fino alla sirena finale”.

