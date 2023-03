Home

Don Bosco, Casini e Garibotto convocati per il raduno Under 15 azzurro

20 Marzo 2023

Don Bosco, Casini e Garibotto convocati per il raduno Under 15 azzurro

Livorno 20 marzo 2023 – Ennesima soddisfazione per il vivaio Don Bosco, Casini e Garibotto convocati per il raduno Under 15 azzurro

La “cantera” della Pallacanestro Don Bosco è una delle più floride del panorama cestistico nazionale, questo è ormai risaputo; se mai servisse un’altra prova della bontà del vivaio rossoblu, arriva dalle convocazioni per il raduno programmato per i prossimi 24, 25 e 26 marzo presso San Vincenzo, in vista degli impegni della Nazionale azzurra Under 15.

Al raduno, infatti, parteciperanno due rappresentanti della Clas Renault Pallacanestro Don Bosco, Jacopo Casini e Niccolò Karol Garibotto.

A Jacopo e Niccolò i complimenti di tutto lo staff, tecnico e societario, della Pallacanestro Don Bosco

