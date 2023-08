Home

Basket

13 Agosto 2023

Don Bosco, c’è il playmaker Tartamella, nella passata stagione in B, a Monopoli

Livorno 13 agosto 2023 –

Arriva dalla Serie B il nuovo acquisto della Pallacanestro Don Bosco, e si tratta di un giovane davvero interessante che, nonostante l’ancora giovanissima età, vanta trascorsi importanti nelle categorie superiori.

Stiamo parlando, infatti di Luciano Tartamella, classe 2002, play-guardia di 1,85 per 80 kg. Il ragazzo nella passata stagione ha militano in Serie B, con la White Wise Monopoli; con i pugliesi, il ragazzo ha realizzato 46 punti in 30 partite, con il 41 % dal campo ed un ottimo 38 % dalla lunga distanza.

A raccontare il valore del nuovo arrivo in casa rossoblu anche le 22 presenze in Serie A2 con la Pallacanestro Trapani, nella stagione 2020/21, con 1,6 punti di media, in doppio tesseramento con la Nuova Pallacanestro Marsala, in Serie D, a 14 di media, pur giocando, per gli impegni in A2 e con le giovanili di Trapani, soltanto le partite delle fasi finali.

Nel 21/22 ecco la C Gold a Lamezia Terme, agli ordini di quello che sarà anche per il prossimo anno il suo coach, Francesco Barilla: una splendida stagione, chiusa a soli due punti dalla capolista, nonostante un roster giovanissimo.

Grande l’entusiasmo con cui Tartamella si approccia alla nuova esperienza in rossoblu, come si evince dalle sue parole; “Sono davvero contento di aver ricevuto, tramite coach Barilla, la chiamata della Pallacanestro Don Bosco, una società storica del nostro basket, dalla quale sono usciti tantissimi talenti.

Stiamo parlando di un club prestigioso, che opera in quella che è una città che vive di basket, appunto Livorno.

Avrò come mio coach Francesco Barilla, con cui ho condiviso la comune, bellissima, esperienza di Lamezia Terme, e mi approccio a questa nuova avventura con la volontà di migliorare. Non vedo l’ora di iniziare e far vedere le mie qualità, sono certo che mi troverò benissimo in una realtà come Livorno, così appassionata di basket, e sono convinto che la prossima sarà un’annata ricca di soddisfazione per me e per tutta la squadra”.

Molto soddisfatto del nuovo arrivo anche coach Francesco Barilla, che conosce benissimo Tartamella per averlo allenato a Lamezia:

“Sono veramente soddisfatto di ritrovare Luciano, che ho avuto il piacere di allenare due stagioni fa a Lamezia Terme, in C Gold, una formazione nella quale lui usciva dalla panchina, dando una grossa mano in termini di energia difensiva ed equilibrio in attacco.

Adesso arriva a Livorno per fare un ulteriore step di crescita nel suo percorso cestistico; lo ha fatto scegliendo la Pallacanestro Don Bosco che gli darà la possibilità di disputare un campionato senior, e di capire come condurre i compagni.

Sarà infatti lui il playmaker della prima squadra, con il compito di far crescere i ragazzi, poco più di giovani di lui ma con molta meno esperienza, del roster, provando a vincere il maggior numero di partite possibile in un campionato ostico come la prossima Serie C”.

