Don Bosco, Coach Barilla: “Non inganni il punteggio finale, abbiamo giocato una buona gara”

10 Ottobre 2022

Livorno 10 ottobre 2022 – Don Bosco, Coach Barilla: “Non inganni il punteggio finale, abbiamo giocato una buona gara”

Il giorno dopo la sfida con Agliana, una delle formazioni più attrezzate del campionato, protagonista al “PalaMacchia” di una superba prestazione, il coach della Toscana Food analizza i 40’ contro i neroverdi pistoiesi, esprimendo soddisfazione per la buona prova dei suoi ragazzi, in grado di tenere a lungo in scacco la compagine di Mannelli:

“Partita di cui dobbiamo essere molto soddisfatti, aldilà del risultato finale; dobbiamo esserlo sia per l’atteggiamento sia per il gioco mostrato, grazie al quale siamo riusciti a rimanere in partita per oltre tre quarti contro una squadra attrezzata come Agliana.

Peccato per il black out nel periodo finale che ha permesso agli ospiti un parziale determinante per la loro vittoria, tra l’altro con un finale che non rende l’idea di quanto la partita sia stata equilibrata, almeno per tre quarti.

Adesso torniamo in palestra per lavorare duro, ben sapendo che stiamo giocando un campionato davvero ostico e che, se abbassiamo un attimo la concentrazione, diventa difficile tenere testa ai rivali; inoltre, dobbiamo essere bravi a reagire quando la partita prende la strada degli avversari, invece, talvolta ci demoralizzazione e i rivali prendono il largo.

Comunque, voglio fare un plauso ad Agliana che ha giocato davvero una grande partita, trovando il canestro con alte percentuali, nonostante la nostra buona difesa”.

