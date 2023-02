Home

7 Febbraio 2023

Don Bosco, Coach Barilla: “Soddisfatto per la prestazione dei ragazzi, peccato per i due infortuni”

Livorno 7 febbraio 2023 – Don Bosco, Coach Barilla: “Soddisfatto per la prestazione dei ragazzi, peccato per i due infortuni”

Il giorno dopo il coach della Toscana Food, Francesco Barilla, analizza a mente fredda i 40’ del “PalaMacchia” ed esprime tutta la sua soddisfazione per quanto visto sul parquet, pur nel dispiacere dovuto agli infortuni di Deri e Matteo Paoli:

“Sono molto, molto soddisfatto della prova dei ragazzi, bravi a giocare alla pari contro una squadra veramente forte ed altrettanto fisica.

Sarebbe stato facile, per una squadra così giovane come la nostra, lasciarsi andare, ed invece siamo stati bravi a rimanere attaccati a Prato nel punteggio, tanto che il risultato è rimasto in bilico, sostanzialmente, fino all’ultimo minuto di gioco, nonostante avessimo di fronte una squadra tra le più forti del campionato, con individualità di spicco, in primis Salvadori, che ci hanno messo in grande difficoltà.

Purtroppo – continua coach Barilla – questa partita ci lascia in eredità due infortunati, e di questo sono davvero dispiaciuto; con Deri e Paoli sarebbe venuta fuori un altro tipo di partita, anche per il contraccolpo emotivo che la loro assenza ha causato; la speranza è che entrambi si riprendano presto. In generale, però, aldilà della sconfitta voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi del Don Bosco perché il match con Prato ha rappresentato l’ennesimo passo in avanti nel nostro percorso di crescita”

