8 Aprile 2025

Livorno 8 aprile 2025 Don Bosco, Coach Di Manno: "Abbiamo giocato con grande intensità"

Giuseppe Di Manno, il coach della prima squadra, è soddisfatto per la bella vittoria ottenuta, mostrando una grande energia, contro Vado, ma volge già lo sguardo alla sfida di domenica prossima, con Piossasco, una sorta di spareggio per agganciare la salvezza diretta: “Siamo riusciti ad indirizzare la partita fin dalle prime battute su ritmi a noi più congeniali, mettendo sul parquet un buon livello di energia. Partendo dall’ottima difesa, siamo riusciti a prendere fin dall’inizio della partita qualche punto di vantaggio, che siamo stati bravi ad incrementare già durante il primo quarto, per poi allungare definitivamente con il trascorrere dei minuti. In sostanza è stata una buona prestazione, grazie alla quale abbiamo conquistato due punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Adesso testa alla prossima sfida, con Piossasco, determinante per agganciare la permanenza in categoria”.