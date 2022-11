Home

Sport

Basket

Don Bosco, coach Francesco Barilla: “Felici per la vittoria sul Costone”

Basket

28 Novembre 2022

Don Bosco, coach Francesco Barilla: “Felici per la vittoria sul Costone”

Livorno 28 novembre 2022 – Il coach del Don Bosco, Francesco Barilla: “Felici per la vittoria sul Costone”

Il coach del Don Bosco, Francesco Barilla, è davvero soddisfatto per la superba prestazione della sua squadra, coronata nella bella vittoria contro il Costone Siena, la prima di questo campionato:

“Ci voleva questo bel successo, due punti che sono il giusto premio per tutto l’impegno che i ragazzi mettono in ogni giorno di lavoro.

Un successo ancor più bello perché arrivato dopo una falsa partenza, forse dovuta anche ad un briciolo di emozione, probabilmente dovuto alla bella cornice di pubblico presente alla sfida.

Dopo quell’iniziale momento di appannamento, però, ci siamo ben presto rialzati, e abbiamo capovolto in fretta l’inerzia della gara, andando presto in vantaggio, per poi non cedere mai la testa della partita al Costone.

Durante il match ci siamo più che meritati i primi due punti, e mi fa piacere che siano arrivati con tutti i membri del roster che sono entrati in campo.

Aldilà delle indubbie assenze degli avversari, noi siamo stati bravi, bravissimi a concretizzare le occasioni che ci siamo costruiti ed alla fine è arrivato il giusto tripudio per la prima vittoria del torneo.

Una vittoria che deve spronarci a lavorare in maniera ancor più intensa perchè, lo si è visto sabato, con il lavoro i frutti arrivano”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin