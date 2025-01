Home

27 Gennaio 2025

Livorno 27 gennaio 2025 Don Bosco, Coach Giuseppe Di Manno: "Dispiace aver perso il derby in volata"

Il giorno dopo l’intensissima sfida con l’US Livorno, il coach della Pallacanestro Don Bosco, Giuseppe Di Manno, analizza i 40’ disputati nella bella cornice del “PalaMacchia”, sottolineando la buona prova difensiva, soprattutto contro Puccioni, il miglior realizzatore degli amaranto, ma anche qualche difficoltà di troppo nel trovare la via del canestro avversario: “Direi che l’US ha meritato di vincere una partita che ha condotto per lunghi tratti; noi siamo stati sempre costretti ad inseguire e, nonostante una buona difesa che ha tenuto Puccioni a meno di dieci punti, non siamo riusciti a giocare in attacco come volevamo, anche per l’ottima difesa mostrata dall’US, brava ad impedirci di fare il nostro gioco, costringendoci a fermare spesso la palla. Ci spiace l’aver perso in volata, dopo essere veramente arrivati ad un passo dal colpaccio; detto questo, la partita ha rappresentato l’ennesima esperienza e l’ennesima occasione di crescita per i nostri ragazzi”.