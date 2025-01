Don Bosco-Cuneo, operazione riscatto

Home

31 Gennaio 2025

La Pallacanestro Don Bosco ospita il Granda College Cuneo

“Operazione riscatto”, non è il nuovo titolo della infinita collana di James Bond ma ciò che ha in mente la prima squadra della Pallacanestro Don Bosco. I ragazzi di Di Manno, dopo la sconfitta in volata con l’US di sabato scorso, tornano tra le mura amiche del “PalaMacchia” ospitando uno dei tre fanalini di coda del torneo, il Granda College Cuneo, già regolato nella gara di andata, per 74-62, con l’idea, fattibile, di tornare al successo.

Sulla carta non certo, rimanendo un tema cinematografico, una “mission impossible” considerando che la compagine piemontese scende in riva al Tirreno reduce da quattro sconfitte di fila, buona ultima quella casalinga contro Campus Piemonte, con ben 39 punti di scarto. Per la Pallacanestro Don Bosco è l’occasione buona per riprendere il feeling con i due punti e proseguire la rincorsa ad una delle prime otto posizioni, con annessa qualificazione ai playoff.

Una squadra, quella piemontese, che ha nell’esperto playmaker Maccario il miglior realizzatore, a 14,9 punti di media, e che i rossoblu dovranno affrontare senza l’infortunato capitan Di Sacco, costretto ai box per i prossimi due mesi, come dice coach Di Manno, che presenta così la partita: “Ci troveremo di fronte una squadra che, probabilmente, nel girone di andata ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Noi purtroppo dovremo fare a meno del nostro capitano Di Sacco, ai box per i prossimi due mesi, nella speranza di recuperarlo, ma non sarà facile, per il finale di stagione. Questo infortunio riduce ancora di più il nostro roster che, fino al termine della stagione, sarà esclusivamente composta da ragazzi Under 19, quali avranno così l’opportunità di crescere ancora di più. Detto questo, vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi per mettere in carniere due preziosi punti salvezza”.

Appuntamento per sabato prossimo, 1 febbraio, alle ore 18:30, con ingresso rigorosamente gratuito

