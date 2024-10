Home

Don bosco, Di Manno commenta la partita di Genova

6 Ottobre 2024

Livorno 6 ottobre 2024 – Don bosco, Di Manno commenta la partita di Genova

Il coach della Pallacanestro Don Bosco, Giuseppe Di Manno “Abbiamo giocato una discreta partita”

Il giorno dopo la bella vittoria nella partita di esordio nell’ostico campionato di Serie C, coach Di Manno è soddisfatto, ma non troppo, per la bella vittoria contro i liguri, nella quale si sono notati importanti miglioramenti rispetto alle ultime esibizioni:

“Contro Genova, nella partita che segnava il nostro esordio in campionato, abbiamo giocato una discreta partita, nella quale si sono visti dei piccoli passi in avanti rispetto a come vogliamo giocare, grazie al duro lavoro che stiamo facendo.

Dobbiamo – conclude il coach – ancora mettere a posto tante cose, comunque ci prendiamo questi due punti, perché vincere non solo fa sempre piacere ma ci è di stimolo per migliorare e continuare a lavorare duro”