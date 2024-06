Home

30 Giugno 2024

Don Bosco, Giuseppe Di Manno è il coach della prima squadra

ll nuovo coach della prima squadra è Giuseppe Di Manno

Arriva dall’Agro Pontino, per la precisione da Latina, il nuovo allenatore della prima squadra della Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno; si tratta di Giuseppe Di Manno

Di Manno è un coach dal curriculum davvero di prim’ordine, nell’annata appena andata in archivio aveva iniziato la stagione da head coach addirittura in Serie A2, alla guida della Benacquista Latina della quale l’anno precedente era stato Vice Allenatore. Proprio in terra pontina lavora dal 2011, attraverso vari incarichi, quale Responsabile del Settore Giovanile non Capo Allenatore di varie rappresentative giovanili.

Prima di approdare a Latina, nel suo curriculum trovano posto anche le esperienze a Reggio Calabria, con la promozione in Serie C. (nella stagione 2010/221); a Reggio Emilia, nel triennio 2007/2010, come terzo allenatore in Legadue nella compagine guidata dal livornese Alessandro Ramagli, e come head coach di varie formazioni giovanili. In Emilia era arrivato dopo le proficue esperienze di inizio carriera, a Fondi e con la Sport Manegement Group Latina.

Un coach dal curriculum di assoluto livello che adesso arriva alla Pallacanestro Don Bosco Livorno, dove, oltre all’incarico di allenatore della prima squadra, sarà il coach delle rappresentative Under 19 ed Under 17 Silver, nonché responsabile del Settore Giovanile della Pallacanestro Don Bosco.

Anche dalle parole del nuovo coach rossoblu si comprende la grande soddisfazione di Giuseppe Di Manno per la nuova avventura in terra labronica:

“Ringrazio i dirigenti della Pallacanestro Don Bosco per la fiducia che mi hanno accordato, ricevere la chiamata di una società di così grande tradizione e prestigio riconosciuto a livello nazionale è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione.

Negli ultimi anni, pur essendo stato impegnato in campionati Senior, non ho mai perso il contatto con il Settore Giovanile, tornare a farlo in questa società, ed in una città come Livorno, rappresenta un grande stimolo e allo stesso tempo una grande responsabilità.

Ho trovato un ambiente con eccellente mentalità e uno staff molto affiatato che negli ultimi due anni ha svolto con Francesco Barilla un ottimo lavoro di cui si iniziano a vedere i risultati; quindi, con la consapevolezza di partire da ottime basi, continueremo a lavorare nell’ottica di un miglioramento continuo, che possa permettere ai giocatori di sviluppare il loro massimo potenziale per arrivare al più alto livello possibile”.

