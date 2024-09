Home

Don Bosco, la preparazione al campionato prosegue con il torneo “Gatto”

25 Settembre 2024

Livorno 25 settembre 2024 – Don Bosco, la preparazione al campionato prosegue con il torneo “Gatto”

Quattro giorni dopo l’esordio ufficiale in Coppa Toscana, a Firenze sponda Sancat, la prima squadra della Pallacanestro Don Bosco continua il proprio percorso di preparazione alla prima di campionato, in programma sabato 5 ottobre al “PalaMacchia”, avversario il My Basket Genova.

I ragazzi da questa stagione affidati a Giuseppe Di Manno, infatti, sono impegnato mercoledì e giovedì prossimi nel prestigioso “Trofeo Città di Livorno – Memorial Silvio Gatto”, giunto all’edizione numero 29. Un torneo al quale parteciperanno, oltre alla compagine rossoblu, anche i “cugini” dell’U.S. Livorno, CUS Pisa e San Vincenzo.

Proprio la compagine di San Vincenzo sarà l’avversaria del Don Bosco nella sfida che, domani alle ore 19:00, battezzerà il torneo. Una sfida non semplice, per i giovani talenti rossoblu, al cospetto di una formazione che lo scorso anno è arrivata a tanto così dalla finalissima playoff.

In definitiva, le due partite del torneo rappresentano una importante possibilità di acquisire esperienza per i tanti giovani del roster rossoblu, come dice chiaramente anche il coach della prima squadra, Giuseppe Di Manno:

“Il torneo che ci accingiamo ad affrontare rappresenterà l’ultimo test prima dell’inizio dei campionati Under 19 Eccellenza e di Serie C.

La manifestazione ci servirà, dopo la partita di Coppa Toscana giocata sabato, per capire a che punto è il nostro livello di preparazione.

In queste due partite ruoteremo tutti i ragazzi del roster, per dar modo a ciascuno di loro di approcciarsi nel modo giusto alle ormai prossime partite ufficiali.

Affronteremo squadre di Serie C, ed è un’occasione di crescita per i tanti ragazzi che si approcciano per la prima volta al mondo senior ed hanno bisogno di acquisire esperienza e capire il livello del campionato che tra poco andranno ad iniziare”.

