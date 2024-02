Home

Sport

Basket

Don Bosco regola Carrara e conquista il secondo successo di fila

Basket

11 Febbraio 2024

Don Bosco regola Carrara e conquista il secondo successo di fila

Livorno 11 febbraio 2024 – Don Bosco regola Carrara e conquista il secondo successo di fila

Secondo successo consecutivo per la Toscana Food Don Bosco; dopo aver espugnato, nel turno precedente, il parquet del CUS Pisa, i ragazzi di Francesco Barilla si ripetono regolando Carrara.

Quella contro la squadra della città del marmo non è stata una partita semplice, con gli ospiti in vantaggio per tutti i primi 20’, sia pure con la Toscana Food sempre a ruota.

La partita cambia al rientro dagli spogliatoi, con Tartamella e compagni bravi a concedere, grazie ad una ottima difesa, appena 7 punti ai rivali, chiudendo così il terzo periodo avanti di 6, margine mantenuto, con qualche patema, fino alla sirena finale.

Domenica prossima, la Toscana Food Don Bosco chiuderà la prima fase del campionato, un impegno non certo agevole contro la Mens Sana Siena, capolista del girone.

LA CRONACA

In casa Toscana Food, coach Barilla, ancora alle prese con gli infortuni di Lamperi e Deri, si affida al quintetto composto da capitan Tartamella, Bandini, Ciano, Crocetta e Di Sacco. Il collega di Carrara, Bertieri, replica scegliendo Fiaschi, Russo, Sequani, Suriano Simoncini e Cirillo.

Ad uscire meglio dai blocchi di partenza, con una tripla di Sequani, è Carrara, che trova con buona continuità il canestro avversario, riuscendo a mettere granelli di sabbia negli ingranaggi Toscana Food. Dopo 3’50” di gioco il tabellone recita 10-2 per gli ospiti, punteggio che costringe Barilla al time-out.

Dal minuto di sospensione i labronici escono rigenerati, e, con un parziale di 5-0, tornano a contatto. Da quel momento in poi, la partita procede a strappi, ma con le due squadre che sostanzialmente si equivalgono, come racconta il parziale del primo periodo, con Carrara avanti di due lunghezze, sul 18-16. In avvio di secondo periodo, dopo 2’14” di gioco, la Toscana Food, con un canestro di Regoli, aggancia la parità per la prima volta nella partita, a quota 20, poi ribadita a 22.

Nel momento di prendere in mano il punteggio, però, la Toscana Food smette di fare canestro e Carrara ne approfitta per allungare, con un parziale di 6-0 che regala altrettanti punti di vantaggio agli ospiti, poi mantenuti fino al 30-24 dell’intervallo lungo.

Anche al ritorno dagli spogliatoi, sono le due difese ad avere la meglio sui rispettivi attacchi, con la Toscana Food che, grazie ad una ottima difesa, prima riduce lo svantaggio e poi aggancia la parità, con una zingarata di Bandini, a quota 34.

La raggiunta parità galvanizza la compagine di Francesco Barilla: prima una tripla di Baroni e poi una penetrazione ancora di Bandini regalano il +5 alla Toscana Food, sul 39-34, un vantaggio rimasto sostanzialmente inalterato fino all’ultima pausa,con una zingarata di Tartamella sulla sirena che produce il massimo vantaggio – sei lunghezze – della Toscana Food Don Bosco, sul 43-37.

In avvio di terzo quarto, i labronici aumentano la pressione in difesa, concedendo appena due punti nei primi 4’ di gioco a Carrara, ed allungano fino al +11, con una tripla di Giachetti, a 6’11” dalla sirena finale.

Sembra lo strappo decisivo, ed invece gli ospiti non ci stanno, una “bomba” di Sequani ed un canestro di Nannetti, riportano Carrara al -6, costringendo Barilla ad un minuto di sospensione. Il timeout sortisce gli effetti sperati, la Toscana Food riesce, grazie ad una ottima prova difensiva, ad arginare la rimonta ed a portare a casa il secondo successo consecutivo, con il finale di 58-49.

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – CMC Carrara 58-49

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 6, Bandini 10, Dodoli 2, Baroni 3, Tartamella 14, Idone, Giachetti 8, Regoli 2, Spinelli, Crocetta 2, Di Sacco, Balestri 11. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco e Davide Cotza

Parziali: 18-16; 24-30; 43-37; 58-49

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin