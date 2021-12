Home

Don Bosco, Ricci: "Contro Castelfiorentino abbiamo fatto vedere di essere sulla strada giusta"

Basket

5 Dicembre 2021

Don Bosco, Ricci: “Contro Castelfiorentino abbiamo fatto vedere di essere sulla strada giusta”

Livorno 5 dicembre 2021

Coach Gabriele Ricci: “Contro Castelfiorentino abbiamo fatto vedere di essere sulla strada giusta”

Il giorno dopo la sconfitta al fotofinish contro Castelfiorentino, il coach dela Toscana Food Don Bosco, Gabriele Ricci, analizza i 40′ del “PalaMacchia”, ancora amareggiato per la sconfitta rimediata nella volata finale, ma anche consapevole della buona prova dei suoi ragazzi: “Siamo ovviamente dsipiaciuti per la sconfitta, anche se dobbiamo aver ben presente la qualità dell’avversario che avevamo di fronte; Castelfiorentino infatti è un’ottima squadra, costruita per un un campionato di vertice. Noi, a mio parere, abbiamo fatto un bel passo avanti anche rispetto alla sfida del turno precedente, sul parquet della Virtus Siena, nella quale eravamo rimasti in partita fino a pochi minuti dalla sirena finale. Contro Castelfiorentino abbiamo avuto la possibilità di portare la partita al supplementare, grazie alla bella rimonta che ci ha permesso di recuperare quasi interamente un gap che era stato anche di 16 punti. Ci abbiamo creduto fino in fondo, e nella rimonta finale abbiamo avuto anche un briciolo di sfortuna, penso al tiro di Paoli che avrebbe potuto regalarci l’extra time. In definitiva un bel passo in avanti rispetto a qualche settimana fa, nella consapevolezza, però, che c’è ancora tanto da fare; adesso siamo attesi da una trasferta difficile, a Montecatini, contro una delle grandi favorite del torneo, ma dobbiamo ripartire con lo spirito giusto, tenendo care le buone cose che abbiamo mostrato contro Castelfiorentino e lavorando per migliorare, su entrambi i lati del campo, nella consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta.”

