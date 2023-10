Home

Sport

Basket

Don Bosco Under 19 d’Eccellenza, bel successo, sulla Virtus Siena

Basket

4 Ottobre 2023

Don Bosco Under 19 d’Eccellenza, bel successo, sulla Virtus Siena

Livorno 4 ottobre 2023 – Don Bosco Under 19 d’Eccellenza, bel successo, sulla Virtus Siena

Inizia bene il campionato del Don Bosco Under 19 d’Eccellenza; la compagine guidata da Francesco Barilla batte, nella partita inaugurale, la Virtus Siena, per 70-55. Quella del “PalaMacchia” è stata una gara tutta dipinta di rossoblu, con Deri e compagni bravi ad allungare già nei primi minuti di partita, come ben testimoniato dal 20-9 di fine primo quarto. Un vantaggio poi aumentato fino al 40-23 dell’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi il refrain del match non cambia, al di là di un piccolo recupero dei senesi nell’ultimo quarto, ed alla sirena finale il tabellone del “PalaMacchia” certifica, per 70-55, la superiorità rossoblu.

Clas Renault Don Bosco Pallacanestro Livorno – Virtus Siena 70-55

Clas Renault Don Bosco Pallacanestro Livorno: Ciano 6, Bianchi, Crocetta 2, Baroni 5, Cangeri, Regoli 11, Idone, Lamperi 18, Deri 7, Spinelli 5, Balestri 18. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco, William Pandolfi

Parziali; 20-9; 40-23; 56-36; 70-55

Under 15 d’Eccellenza – La partita dei ragazzi della Clas Renault Don Bosco

Nonostante la pesante assenza i tre ragazzi (Martini, Lonzi e Giorgi), l’Under 15 della Clas Renault Don Bosco offre una buona prova contro una delle formazioni più accreditate del torneo, la Gea Grosseto, I rossoblu, infatti, rimangono in partita fino ai minuti finali, rimanendo sempre a contatto dei maremmani; non deve ingannare il +12 finale, sull’80-68, a favore dei grossetani, arrivato soltanto grazie alla migliore gestione nei possessi finali. In una buona prestazione dei rossoblu, da segnalare le prove di Ferrini e Di Fabrizio, autori rispettivamente di 19 e 26 punti.

Clas Renault Don Bosco Pallacanestro Livorno – Grosseto 68-80

Clas Renault Don Bosco Pallacanestro Livorno: Angioni 2, Conti 6, Mantellassi, Massei 4, Rimo 2, Coppedè 2, Balestri, Ferretti 3, Bontà Pittaluga, Di Fabrizio 19, Binelli 4, Ferrini 26. All. Gabriele Pardini, Ass. William Pandolfi

Parziali: 19-26; 34-43; 54-60; 68-80

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin