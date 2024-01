Home

Don Guidetti sulla scomunica: “Stupito dalla velocità della ghigliottina”

3 Gennaio 2024

"Un bellissimo quadretto da appendere, sarà qualcosa di cui mi vanterò ben volentieri"

“Un bellissimo quadretto da appendere, sarà qualcosa di cui mi vanterò ben volentieri”, le parole di Ramon Guidetti su Radio Domina Nostra

Su radio Domina Nostra, nella rubrica mattutina Santi e caffè, Don Minutella intervista telefonicamente Don Ramon Guidetti dopo la scomunica

“Stupito della velocità con cui la ghigliottina ha tagliato l’ennesima testa.

Mi hanno girato il decreto e…. bellino veramente bellino, scritto bene, tutto preciso.. Due cose mi hanno colpito di questo decreto, questo attestato di riconoscimento con cui ho iniziato benissimo l’anno 2024.

La prima è il codice canonico che va rispettato, e la riflessione è questa: puntuali nel rispettare il codice di diritto canonico quando c’è da colpire un sacerdote che grida la verità ma, per difendere il trono di Pietro non c’è codice di diritto canonico, non esiste.

Il secodondo elemento che mi ha colpito è quella bella striscia rossa che capeggia in alto sul testo del decreto. Guarda caso non è un colore a caso è il colore rosso, il colore del martirio, del sangue, della testimonianza.

Riferito al decreto di scomunica Ramon Guidetti prosegue: è un bellissimo quadretto perchè ora ci farò anche una cornicina, lo appenderò al muro e quindi sarà qualcosa di cui mi vanterò ben volentieri.

Da una parte c’è un po’ di amarezza nel cuore per questa cecità e questa durezza da parte di colei che è una madre, la chiesa dovrebbe essere materna e invece è una tiranna…..”

Clicca qui per leggere l’articolo Il vescovo di Livorno scomunica don Ramon Guidetti

Ascolta le parole di Ramon Giudetti a partire dal minuto 32 e 45 secondi intervistato telefonicamente

