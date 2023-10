Home

Don Reno Pisaneschi è entrato nella Casa del Padre, domani la messa in Duomo

20 Ottobre 2023

Cecina (Livorno) 20 ottobre 2023 – Don Reno Pisaneschi è entrato nella Casa del Padre, domani la messa in Duomo

Una vita dedicata agli altri, agli ammalati, ai deboli, alla difesa della Sanità Pubblica.

Un dispiacere profondo per tutti coloro che lo hanno conosciuto

Don Reno è stato un grande sacerdote, che ha portato avanti la propria missione in modo encomiabile per 75 anni, diventando un simbolo e un importantissimo punto di riferimento per la nostra città. Era stimato da tutti, credenti e non. Operava a Cecina dagli anni 50 come sacerdote al Duomo e cappellano dell’ospedale. E’ sempre stato in prima linea in numerose battaglia, specialmente in ambito sanitario. Sempre vicino ai giovani, ai bisognosi, a chiunque avesse necessità di una mano, ha prestato il proprio servizio con una dedizione totale

La Santa Messa Esequiale presieduta dal Vescovo Roberto Campiotti sarà celebrata sabato 21 ottobre alle ore 10 nel Duomo di Cecina.

