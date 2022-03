Home

Don Yuriy Machalaba della Chiesa Ucraina ringrazia Livorno per gli aiuti ricevuti





4 Marzo 2022

Don Yuriy Machalaba della Chiesa Ucraina ringrazia Livorno per gli aiuti ricevuti

Livorno 3 marzo 2022

Solidarietà al popolo ucraino

Don Yuriy Machalaba della parrocchia greco-cattolica ringrazia i livornesi per l’aiuto e la solidarietà ricevuta in questi giorni

Per coloro che volessero contribuire ad aiutare il popolo ucraino, può portare le sue donazioni alla Chiesa Ucraina in via Temistogle Guerrazzi, 45 (zona Fabbricotti) dalle 10 alle 19

Nella fotogallery le immagini dei generi alimentari, medicine e vestiario donati dai livornesi

