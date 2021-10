Home

“Dona la Spesa”, Coop raccoglie 50 tonnellate di cibo e non solo

19 Ottobre 2021

Livorno 19 ottobre 2021

Sono circa 50 le tonnellate di cibo e prodotti per l’igiene personale e la casa raccolte sabato 16 ottobre in 93 supermercati Unicoop Tirreno di Toscana, Lazio e Umbria grazie a “Dona la spesa”, la colletta alimentare che per il 14° anno ha coinvolto soci e dipendenti Coop e 150 onlus e associazioni locali.

“Considerando che 6 supermercati* organizzeranno la colletta sabato 23 ottobre, e che lo scorso anno hanno raccolto circa 2.000 kg, possiamo dire di aver superato la soglia delle 50 tonnellate – spiega Paolo Bertini, resp. Politiche Sociali di Unicoop Tirreno – Registriamo un calo di quantità rispetto all’ultima edizione (15 maggio scorso, 56 tonnellate) ma siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto e ringraziamo tutte le persone che hanno dato il loro prezioso contributo. Teniamo anche conto che i “carrelli sospesi” sono sempre presenti in tutti i punti vendita e vengono riforniti tutti i giorni dai clienti che lasciano uno o più prodotti in beneficenza”.

*Nei supermercati Coop di Porto Azzurro, Mola, Capoliveri, Fabro, Orte e Cerveteri “Dona la spesa” si terrà sabato 23 ottobre.

I prodotti raccolti sabato sono stati subito consegnati alle associazioni territoriali che, a loro volta, li distribuiranno alle persone e li useranno per le mense, le case famiglia e gli empori della solidarietà da loro gestiti.

L’iniziativa si unisce alle tante altre organizzate dalla Cooperativa prima e durante l’emergenza Covid, tra cui i citati “Carrelli sospesi” (carrelli della spesa sempre presenti e ben riconoscibili, dove è sempre possibile lasciare i prodotti in beneficenza)

n° NEGOZI Data 16-ott-21 n. P.d.V. n. P.d.V. Kg raccolti 12 Pietrasanta 16/10/2021 16 16 944 15 Seravezza 16/10/2021 1.001 Kg raccolti 16 Viareggio 16/10/2021 930 Negozi 16/10/2021 250 Lido di Camaiore 16/10/2021 216 Il Mercato di Livorno 1.500 18 Avenza 16/10/2021 1.400 Levante 1.900 Livorno Città 16/10/2021 5.415 La Rosa 575 215 Collesalvetti 16/10/2021 226 Porta a mare 630 216 Vicarello 16/10/2021 162 Toscana 550 290 Tonfano 16/10/2021 75 Mastacchi 260 297 Pieve Fosciana 16/10/2021 502 Totale 5.415 299 Fornoli 16/10/2021 479 Totale area 6 16 16 11.350 20 Cecina 16/10/2021 14 13 1.704 Kg raccolti 25 Rosignano 16/10/2021 1.503 Negozi 16/10/2021 Piombino Comune 16/10/2021 1.764 Salivoli 917 45 Portoferraio 16/10/2021 1.029 Gori 787 53 San Vincenzo 16/10/2021 760 Riotorto 60 54 Venturina 16/10/2021 1.310 Totale 1.764 56 Donoratico 16/10/2021 681 257 Campiglia M.ma 16/10/2021 184 280 Marina di Campo 16/10/2021 80 282 Mola 23/10/2021 sabato 283 Rio Elba 16/10/2021 348 284 Capoliveri 23/10/2021 sabato 291 Vada 16/10/2021 198 292 Porto Azzurro 23/10/2021 sabato Totale area 1 14 16 9.561 61 Massa Marittima 16/10/2021 22 19 700 63 Orbetello 16/10/2021 830 65 Bagno di Gavorrano 16/10/2021 663 67 Follonica 16/10/2021 1.263 69 Castiglione della Pescaia 16/10/2021 534 253 Porto S. Stefano 16/10/2021 463 261 Ribolla 16/10/2021 137 262 Scarlino Scalo 16/10/2021 155 263 Paganico 0 264 Roccatederighi 40 265 Montieri 39 266 Sassofortino 16/10/2021 250 267 Sticciano Scalo 16/10/2021 138 268 Roccastrada 16/10/2021 249 269 Monticiano 0 270 Caldana 16/10/2021 154 271 Gavorrano 16/10/2021 95 272 Grilli 16/10/2021 118 273 Monterotondo M.mo 16/10/2021 240 275 Fonteblanda 16/10/2021 400 276 Albinia 16/10/2021 532 278 Porto Ercole 16/10/2021 132 296 Follonica Incoop 16/10/2021 202 Totale area 7 22 23 7.344 85 Tarquinia 16/10/2021 11 12 600 86 Viterbo 16/10/2021 743 88 Civitavecchia 16/10/2021 1.120 93 Cerveteri 23/10/2021 sabato Grosseto Città 3. 308 MAREMA’ 1.650 259 Scansano 16/10/2021 263 PISACANE 176 311 Viterbo Iper 16/10/2021 799 XIMENES 471 Totale area 4 11 12 6.833 INGHILTERRA 310 89 Genzano 16/10/2021 14 14 280 PIRANDELLO 274 90 Pomezia 16/10/2021 518 EMILIA 427 Roma città 16/10/2021 5.714 221 Fiuggi 16/10/2021 673 Largo Agosta 1.954 401 Colleferro 16/10/2021 807 Casilino 893 441 Aprilia 16/10/2021 345 Laurentino 675 561 Guidonia 0 Eur 1.247 624 Formia 16/10/2021 300 via Franceschini 645 625 Cisterna di Latina 0 via Bettini 300 630 Frosinone 16/10/2021 109 706 Velletri 16/10/2021 715 Anzio 0 Totale area 2 14 15 9.461 59 Civita Castellana 16/10/2021 11 16 490 203 Giove 16/10/2021 240 209 Orte 16/10/2021 sabato 213 Allerona 16/10/2021 260 223 Rignano Flaminio 16/10/2021 363 224 Campagnano 16/10/2021 260 233 Fonte Nuova 16/10/2021 256 234 Vetralla 16/10/2021 300 235 Amelia 16/10/2021 519 237 Montefiascone 16/10/2021 437 238 Fabrica di Roma 16/10/2021 350 239 Caprarola 0 240 Acquapendente 16/10/2021 280 241 Ronciglione 16/10/2021 301 243 Vignanello 16/10/2021 213 244 Soriano nel Cimino 16/10/2021 204 245 Fabro 23/10/2021 sabato Totale area 5 11 16 4.473 Totale complessivo 88 98 49.022

