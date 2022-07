Dona la spesa per gli animali con Coop, i supermercati che aderiscono all’iniziativa

Home

14 Luglio 2022

Livorno 14 luglio 2022 – “DONA LA SPESA” PER GLI ANIMALI

Sabato 16 luglio in 27 supermercati Coop – Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria si terrà una colletta a sostegno delle associazioni che si occupano di animali abbandonati.

Soci e clienti potranno dare il proprio contributo per la cura e la nutrizione degli animali acquistando crocchette, scatolette, lettiere, etc. e lasciando gli articoli ai soci Coop e ai volontari presenti in negozio. I prodotti raccolti saranno poi destinati alle associazioni che assistono gli animali meno fortunati.

Ogni estate si verifica un aumento degli abbandoni di cani e gatti. Si stima che in Italia vengano abbandonati ogni anno circa 130 animali, di cui 80mila gatti e 50mila cani.

La colletta per gli animali, nel 2021, organizzata in 13 supermercati Unicoop Tirreno toscani, in collaborazione coi Comuni di Livorno e di Viareggio e 15 associazioni di volontariato: a fine giornata ha raccolto 3.440 kg di merce.

Con “Dona la spesa per gli animali” Coop prosegue l’impegno al fianco della preziosa rete di volontariato territoriale; collaborando con quelle realtà che ogni giorno cercano di alleviare le difficoltà di persone, famiglie e – come in questo caso – animali.

Durante l’anno le campagne Coop “Dona la spesa” fanno da collante per tante singole associazioni locali attraverso raccolte di generi alimentari; articoli per la scuola o cibo per gli animali di affezione.

Supermercati Unicoop Tirreno aderenti all’iniziativa:

Avenza, Pietrasanta, Tonfano, Lido di Camaiore, Viareggio, Seravezza, Fornoli, Pieve Fosciana, Mercato di Livorno, Livorno-La Rosa, Livorno-Levante, Livorno-Porta a Mare; Livorno-via Mastacchi, Livorno-via Toscana, Cecina, Piombino-Salivoli, Piombino -via Gori, Portoferraio, Capoliveri, Marina di Campo; Viterbo-Ipercoop, Civitavecchia, Roma-via Laurentina, Roma-Largo Agosta, Colleferro, Amelia, Civita Castellana.

