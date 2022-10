Home

Dona la spesa, raccolte 44 tonnellate di cibo e non solo

20 Ottobre 2022

Livorno 20 ottobre 2022

Sono circa 44 le tonnellate di cibo e prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa raccolte sabato 15 ottobre in 90 supermercati Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria, grazie a “Dona la spesa”.

La colletta per il 16° anno consecutivo ha coinvolto oltre mille soci e dipendenti Coop e 150 tra onlus e associazioni territoriali.

Uno spiegamento di forze in cui i supermercati e i soci Coop fanno da collante tra le richieste di aiuto e le realtà di volontariato attive nelle comunità in cui la Cooperativa è presente; dal paesino toscano alla metropoli di Roma.

I prodotti sono stati consegnati alle associazioni che, a loro volta, li distribuiranno alle persone e li useranno nelle mense, le case famiglia e gli empori della solidarietà da loro gestiti

I dati in chili nel dettaglio divisi per supermercato relativi a Livorno e provincia

A Livorno città raccolti in totale 5.208 chili

Il Mercato di Livorno 1.568

Levante 1.750

La Rosa 650

Porta a mare 507

Toscana 547

Mastacchi 186

La raccolta in provincia di Livorno

Campiglia M.ma 171 – Venturina 1.227

Cecina 1.524

Collesalvetti 228 – Vicarello 82

Donoratico 714

Piombino totale Comune 1.567 (Salivoli 827 – Gori 485- Riotorto 255)

Rosignano 1.447 – Castelnuovo Misericordia 57 – Nibbiaia 0 – Gabbro 81 -Vada 169

San Vincenzo 757

Isola d’Elba – Portoferraio 495 – Marina di Campo 125 – Mola 158 – Capoliveri 111 – Porto Azzurro 147

