Home

Cronaca

Dona una coperta, salva una vita

Cronaca

20 novembre 2019

Dona una coperta, salva una vita

Livorno 20 novembre 2019 – Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta ha aderito alla giornata di raccolta coperte e sacco a pelo organizzata dal Raggruppamento Toscana.

Il 23 novembre dalle ore 09:00 alle ore 19:00 in Piazza Cavour sarà possibile donare coperte e sacchi a pelo, lavati e possibilmente chiusi in buste, che verranno utilizzati dai volontari dell’Area sociale del Gruppo che settimanalmente effettuano le unità di strada a favore delle persone senza dimora.

Si tratta di un gesto semplice con cui ci si libera spesso di un oggetto, magari poco adoperato, che utilizzato da coloro che dormono per strada, può salvare loro la vita.

Per informazioni in merito alla raccolta ed alle attività dell’Area sociale del Cisom si può contattare lo 0586.076580 la mattina dei giorni feriali mentre per avere notizie sul servizio di trasporto sociale è attivo il 388.1625017; ulteriori richieste possono essere formulate contattando la email sociale.livorno@cisom.org.