Donare sangue: anche quest’anno un San Valentino speciale per testimoniare l’amore

15 Febbraio 2026

LIVORNO, 14 febbraio 2026 – Anche quest’anno molte persone hanno deciso di festeggiare San Valentino con una donazione di sangue o plasma al centro trasfusionale.

“Come ormai succede danni – spiega Elena Sardano, direttrice del reparto di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Livorno – abbiamo dedicato la giornata di San Valentino a tutti gli innamorati, invitandoli a celebrare con un atto di puro amore la loro unione e anche quest’anno la generosità dei livornesi non ha deluso le nostre aspettative. Molte infatti le sacche raccolte fra sangue, plasma e piastrine, un risultato prezioso per noi, ma soprattutto per le tante persone che di queste hanno bisogno”.

“Per questo risultato oltre ai cittadini e ai nostri operatori voglio ringraziare anche tutte le associazioni locali che ci supportano nel rapporto con i donatori. Ricordo ad ogni modo che ogni occasione è buona per compiere il gesto più amorevole e disinteressato che si possa fare. Chiunque sia interessato a donare può contattare le associazioni oppure direttamente il centro trasfusionale più vicino”.

CHI PUO’ DONARE. Donatore può essere chiunque, uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita.

Chi dona per la prima volta (aspirante donatore) può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione. La cosiddetta “donazione differita” ha lo scopo di aumentare la sicurezza trasfusionale per i pazienti e tutelare la salute del cittadino.

Sul sito della Azienda USL Toscana nord ovest nella sezione “Come fare per” sono riportate le risposte alle domande più frequenti sull’argomento, indicazioni sul centro trasfusionale più vicino e come poter prenotare la propria donazione.

Nelle foto la direttrice Elena Sardano assieme a un parte dello staff sanitario del centro trasfusionale e ai rappresentanti delle associazioni.