Donare sangue, un ponte tra culture: il Questore Stellino promuove l’incontro tra Avis e comunità straniere di Livorno

20 Giugno 2025

Un gesto semplice ma di valore universale: la donazione di sangue. È questo il messaggio al centro dell’incontro conoscitivo organizzato dal Questore di Livorno, dottoressa Giuseppina Stellino, che ha messo attorno allo stesso tavolo l’Avis Livorno e rappresentanti di diverse comunità straniere presenti sul territorio.

L’iniziativa, che si è svolta nella sala riunioni “Edmondo Bontempelli” della Questura, ha avuto come obiettivo quello di promuovere la cultura della donazione del sangue come gesto di solidarietà, cittadinanza attiva e integrazione. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti delle comunità straniere della provincia: Nazik Mohammed Otba Al-Eqabi, Youness Bouziane, Yoro Diaw, Letici Huaman, Lali Lomtadze, Liljana Mboqe, Md Bhuiyan Masum, Susana Pilayan e Alican Yildiz.

Un incontro fortemente voluto dal Questore, che ha visto la presenza del presidente di Avis Livorno, dottor Antonio Cucè, il quale ha ricordato come “un singolo gesto possa salvare milioni di vite ogni anno, rendendo possibili interventi chirurgici complessi e la cura di malattie gravi o croniche”.

Il dialogo aperto tra Avis e le comunità straniere rappresenta un passo concreto verso l’inclusione, rafforzando il senso di appartenenza e responsabilità condivisa. In un momento in cui il bisogno di sangue è sempre più impellente, iniziative come questa dimostrano quanto sia importante creare reti solidali e interculturali sul territorio.