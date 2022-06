Home

Donati a salute mentale dell’infanzia nuovi strumenti per valutazioni neuropsicologiche

6 Giugno 2022

Il materiale acquistato grazie alle donazioni dell’Associazione “Neuropsicologia in Piazza” (Nip) e del gruppo “Gli amici di Simonetta”

LIVORNO, 6 giugno 2022

Sono stati presentati questi mattina i nuovi strumenti psicodiagnostici per valutazioni neuropsicologiche acquistati grazie alle donazioni dell’Associazione “Neuropsicologia in Piazza” (Nip) e del gruppo “Gli amici di Simonetta” costituitosi in ricordo della psichiatra Simonetta Starnini prematuramente scomparsa.

“I nuovi strumenti messi a disposizione del nostro servizio, test e scale neuropsicologiche oltre un importante programma informatico, utlizzabile con il portatile per la comunicazione visiva, libri, storie sociali didattiche, per la stimolazione e comunicazione con i bambini – spiega Nicola Artico, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Psicologia e responsabile dell’Unità funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza – permetteranno di qualificare ulteriormente l’attività clinica e diagnostica in un settore così delicato come quello rivolto ai nostri giovani pazienti.

Consentiranno non solo diagnosi più raffinate e precoci, ma anche di migliorare l’aspetto comunicativo e relazionale per esempio con i bambini con disturbi dello spettro autistico.

Saranno molto funzionali anche per altri percorsi clinici permettendo di preparare al meglio questi ragazzi a prestazioni che per loro possono essere molto impegnative come un prelievo del sangue o l’estrazione di un dente”.

“Gli acquisiti – continua Artico – derivano da due distinte donazioni:

la prima in memoria della psichiatra Simonetta Starnini, una collega scomparsa troppo presto con la quale ho avuto l’onore e la fortuna di poter lavorare fianco a fianco potendo apprezzare la professionalità e la dedizione: lei sarebbe la prima ad essere felice di questa donazione.

Per l’altra donazione dobbiamo ringraziare l’associazione “NeuroPsicologia in piazza” (Nip) che ci ha destinato i proventi dalla vendita di un album interattivo e strumento di stimolazione cognitiva dal titolo “Impiastro-colora Livorno”. Anche a loro va il più sincero ringraziamento per un sostegno e un affetto che non possiamo mai dare per scontato”.

In foto alcuni momenti della donazione

