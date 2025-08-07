Home

7 Agosto 2025

San Vincenzo (Livorno) 7 agosto 2025 Donato al Comune di San Vincenzo un defibrillatore in ricordo di Riccardo Carnesecchi

Nella mattinata di oggi, giovedì 7 agosto, i familiari di Riccardo Carnesecchi hanno incontrato il sindaco Paolo Riccucci per donare alla comunità di San Vincenzo un defibrillatore semiautomatico in memoria del loro parente scomparso.

Riccardo Carnesecchi è infatti venuto a mancare lo scorso marzo, all’età di 67 anni, a causa di un malore improvviso che lo ha colpito mentre stava salendo le scale della stazione.

Da poco in pensione, viveva in via del Castelluccio ed era da sempre molto attento alle dinamiche legate alla solidarietà e al sociale. Il cugino Diego Morandi e la famiglia ne hanno voluto omaggiare il ricordo donando questo strumento a San Vincenzo.

“Ringrazio sentitamente i familiari del signor Carnesecchi per questo gesto estremamente importante e significativo, di grande valore per tutta la nostra comunità” ha spiegato il sindaco Paolo Riccucci. “

Questo strumento – ha aggiunto –, che sarà posizionato nelle prossime settimane, andrà ad ampliare la rete dei dispositivi salvavita già installati sul territorio, rendendo San Vincenzo sempre più sicura e cardioprotetta”.