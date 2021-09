Home

Donato un forno professionale per pizze al Parco del Mulino

20 Settembre 2021

Livorno 20 settembre 2021

Mattinata speciale per i ragazzi down del Parco del Munilo, tanta emozione e gioia per la consegna del nuovo forno

L’associaziazione Senza Frontiere Livorno ha donato un doppio forno professionale alla pizzeria del Parco del Mulino gestita dai ragazzi down

Il doppio forno consente la cottura in contemporanea di un massimo di 12 pizze. Questo forno permetterà ai ragazzi di preparare in minor tempo più pizze ed anche soddisfare più ordinazioni

Oggi è stato il giorno della consegna, domani i tecnici lo monteranno e lo renderanno operativo

