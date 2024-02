Home

Donatori Anonimi: ANPANA Livorno Esprime Gratitudine

11 Febbraio 2024

11 Febbraio 2024

Donatori Anonimi: ANPANA Livorno Esprime Gratitudine

Livorno 11 febbraio 2024 – Donatori Anonimi: ANPANA Livorno Esprime Gratitudine

Un ringraziamento speciale ai generosi donatori, anche se anonimi, per il loro sostegno prezioso all’associazione animalista.

L’Associazione Nazionale Protezione Animali ANPANA Livorno desidera esprimere la propria profonda gratitudine a tutti i donatori anonimi che, attraverso la stampa, hanno dimostrato il loro sostegno al benessere degli animali.

Il presidente dell’ANPANA Livorno, Franco Fantanpiè, ha sottolineato l’importanza di queste donazioni, anche se non sempre numerose, nel contribuire alla missione dell’associazione. “A noi non arrivano tantissime donazioni, ma a volte si,” ha affermato Fantanpiè, “e per noi è immensamente comodo e gratificante, poco o tanto che sia.”

L’anonimato dei donatori, spesso accompagnato dall’utilizzo di IBAN, rende difficile per l’associazione identificare e ringraziare personalmente coloro che contribuiscono al loro lavoro. Fantanpiè ha sottolineato che ricorrono ai mezzi di comunicazione e social per esprimere la loro riconoscenza, poiché sono l’unica via disponibile per rivolgersi ai donatori anonimi.

“Non ci rimane che questo mezzo s per RINGRAZIARVI IMMENSAMENTE,” ha dichiarato Fantanpiè, concludendo con un caloroso “GRAZIE DI 💚” a tutti coloro che hanno contribuito al lavoro dell’ANPANA Livorno.

