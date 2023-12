Home

Doni di Natale ai bambini di pediatria, un regalo speciale della Guardia di Finanza

19 Dicembre 2023

LIVORNO, 19 dicembre 2023 – Doni di Natale ai bambini di pediatria, un regalo speciale della Guardia di Finanza

Questa mattina i finanzieri del Comando Provinciale di Livorno si sono presentati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno per il tradizionale appuntamento di consegna ai piccoli pazienti dei giocattoli acquistati grazie alle donazioni dei finanzieri in servizio in città e provincia.



“Anche oggi – dice Roberto Danieli, primario del reparto – accogliamo con favore questo pensiero che siamo sicuri faranno molto piacere a tutti quei bambini che sfortunatamente dovranno passare questi giorni di festa in ospedale. Ogni pensiero che arriva dalla città siamo sicuri possa regalare loro quei momenti di sollievo e distensione dei quali hanno bisogno adesso più che mai”.

Nelle foto il momento della consegna alla presenza del primario Roberto Danieli, la coordinatrice infermieristica Elena Wust e dell’insegnante della scuola ospedaliera Rosalba Bruna.



