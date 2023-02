Home

Provincia

Isole

Elba

Donna 40enne colpita da una persiana, elitrasportata a Livorno in gravi condizioni

Elba

6 Febbraio 2023

Donna 40enne colpita da una persiana, elitrasportata a Livorno in gravi condizioni

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 6 febbraio 2023

Una donna straniera di 40 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere rimasta ferita a causa della caduta di una persiana in via Guerrazzi a Portoferraio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti Da una la 40enne stava camminando quando è stata colpita dalla persiana che l’ha colpita alla testa.

Ad allertare i soccorsi alcuni passanti che hanno visto la donna a terra priva di conoscenza

Il medico, giunto sul posto a bordo dell’ambulanza della Pubblica Assistenza di Portoferraio si è subito reso conto della gravità della paziente l’ha trasportata al pronto soccorso da dove poi il Pegaso l’ha elitrasportata a Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin