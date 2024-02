Home

Donna denunciata per furto in Via Grande: merce rubata addosso e altra nelle borse

13 Febbraio 2024

Livorno 13 febbraio 2024 – Donna denunciata per furto in Via Grande: merce rubata addosso e altra nelle borse

I Carabinieri della Stazione di Livorno Porto hanno denunciato a piede libero una 40enne livornese, già nota alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziata di tentato furto in un negozio di via Grande.

Secondo la ricostruzione dei militari, la donna si sarebbe recata all’interno di un esercizio commerciale del centro cittadino dove, dopo essersi aggirata tra gli scaffali come una normale cliente; si è avviata verso l’uscita senza pagare alcunché attirando l’attenzione di una commessa la quale, insospettita da due buste che la donna recava con sé, ha chiamato i carabinieri.

I militari prontamente giunti sul posto, oltre a riscontrare la presenza nelle citate buste di prodotti per l’igiene personale, per la casa nonché capi di abbigliamento e scarpe, hanno verificato che alcuni vestiti erano stati indossati dalla donna nel tentativo di occultarli, dopo essersi preoccupata di rimuovere l’antitaccheggio con delle forbici.

La successiva analisi dei filmati dell’impianto di videosorveglianza interna ha fornito riscontro a quanto constatato dai carabinieri.

La merce, per un valore commerciale complessivo di 225 euro, è stata restituita al responsabile del negozio mentre la donna è stata denunciata all’AG di Livorno per tentato furto aggravato.

