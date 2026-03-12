Home

”DoNna: il DNA è femmina, anzi è donna!” monologo tragicomico con Laura Gallo

12 Marzo 2026

Livorno 12 marzo 2026 ”DoNna: il DNA è femmina, anzi è donna!” monologo tragicomico con Laura Gallo

Venerdì 13 marzo alle ore 21 al Centro Donna (largo Strozzi, 3) è in programma “DoNnA: il DNA è femmina, anzi è donna!” monologo tragicomico con Lara Gallo per la regia di Angelo Castaldo.

DoNnA è uno spettacolo che racconta la vera storia di Rosalind Franklin, la scienziata che negli anni ’50 rese possibile la scoperta della doppia elica del DNA con la celebre Foto 51, senza mai riceverne il riconoscimento. Tra rigore storico e inserti comici, l’opera fa luce su un’ingiustizia scientifica e umana, rendendo omaggio a una donna straordinaria cancellata dalla storia ufficiale.

La stand-up comedy a cura di Agedo Livorno Saverio Renda, inserita nel cartellone Marzo Donna 2026, calendario di iniziative gratuite per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, sarà preceduta da un aperitivo in programma alle ore 20 sempre nei locali del Centro Donna.

Ingresso libero e gratuito.