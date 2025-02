Home

Provincia

Donna, senza violenza c’è libertà: un opuscolo in sei lingue per chi si trova in situazioni difficili

Provincia

27 Febbraio 2025

Donna, senza violenza c’è libertà: un opuscolo in sei lingue per chi si trova in situazioni difficili

Rosignano Marittimo (Livorno) 27 febbraio 2025 Donna, senza violenza c’è libertà: un opuscolo in sei lingue per chi si trova in situazioni difficili

Un opuscolo plurilingue per aiutare le donne contro la violenza. Perché senza violenza c’è libertà e questa libertà, le donne, devono poterla vivere. Questo depliant è ora disponibile negli uffici pubblici delle varie sedi del Comune di Rosignano Marittimo ed è un altro dei tasselli legati al progetto intrapreso da vari Comuni e associazioni nell’area che va da Rosignano alla Val di Cecina, per arrivare fino a Piombino.

“Partendo da quelle che sono le realtà associazionistiche coinvolte che hanno ideato il progetto ‘donna senza violenza c’è libertà’, come assessorato alle pari opportunità e come Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo – sottolinea l’assessore Giulio Rotelli – siamo felici di poter dare supporto e divulgare questo opuscolo. Eravamo partiti con la campagna informativa fatta lo scorso autunno, nella settimana del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quando si sono svolti numerosi appuntamenti che hanno coinvolto tutte le nostre frazioni. Poi c’è stata la campagna con i manifesti affissi in tutto il territorio insieme ad alcune locandine, e quindi siamo arrivati a questo opuscolo plurilingue che riporta su carta tutte quelle informazioni che si possono avere anche con l’utilizzo del QR code (presente su manifesti e locandine, ndr). Ribadiamo quindi l’importanza e la lungimiranza del progetto in varie lingue, un progetto che è andato anche a ricercare quelle che sono le comunità residenti, perché la violenza di genere riguarda tutti, italiani e stranieri come ci ricorda purtroppo la cronaca quotidiana. Come Amministrazione comunale – conclude l’assessore – non possiamo che dare ampio sostegno e contiamo di farlo anche in futuro”.

L’opuscolo riporta informazioni nelle lingue italiana, inglese, araba, romena, albanese e ucraina. Sulla copertina sono presenti i loghi delle associazioni Circolo Alba, Vanessa sono Io, Arcobaleno Cooperativa Sociale (accreditata Società della Salute – Regione Toscana) e Iaia (Ilaria Associazione Impegno Antiviolenza.

Come accennato solo Arcobaleno Cooperativa Sociale (che opera nel settore dal 1998) è accreditata presso SdS-Regione Toscana, ed ha un ruolo attivo nell’arco delle 24 ore con reperibilità continua (oltre alle aperture al pubblico sia presso il Centro Antiviolenza di Piombino che presso lo sportello di Cecina).

Da non dimenticare, poi, che esiste un numero nazionale antiviolenza – il 1522 – che è sempre attivo e contattabile per la gestione delle emergenze.

A seguire la scheda con i contatti delle varie associazioni:

Arcobaleno Cooperativa Sociale (SdS-Regione Toscana) presso il Centro antiviolenza di Piombino e lo sportello di Cecina. Vengono accolte tutte le donne che desiderano intraprendere un cammino di uscita dalla violenza fisica, psicologica ed economica.

Cecina, via Cosini 1 (1° piano) Bocciodromo – mercoledì dalle 10 alle 13, venerdì dalle 14 alle 17.

Piombino, via Lerario 92. Lunedì dalle 9 alle 12, venerdì dalle 9 alle 12.

Recapiti: tel. 0565 49419, cell. 342 5858081.

Vanessa sono Io, sede presso Pubblica Assistenza di Rosignano Marittimo, via Per Di Lupo n.35 – Castiglioncello. Lo sportello offre sostegno morale, psicologico e legale a tutte le donne che stanno subendo violenze di varia natura, fisica, sessuale, psicologica, economica, persecuzione e privazione della libertà.

Reperibilità telefonica H24 l numero 0586 792361. sportelloprogettovanessa@gmail.com

Orario sportello: lunedì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 17 alle 19.

Iaia (Ilaria Associazione Impegno Antiviolenza Castagneto Carducci), sede a Donoratico in via della Repubblica 15/A – 1° piano. Si trova in una sede comunale ottenuta in convenzione nella frazione di Donoratico: qui l’associazione ha aperto uno sportello di ascolto antiviolenza in cui sono presenti operatrici volontarie che accolgono le donne.

Orario: il lunedì dalle 15.30 alle 17.30, il venerdì dalle 17 alle 19. Previo appuntamento telefonico è possibile concordare giorni ed orari diversi. Recapiti dell’associazione: cell. 324 6187613. iaia.associazione@gmail.com