Donne e giovani, opportunità di fare impresa, le esperienze del nostro territorio

13 Aprile 2023

Livorno 13 aprile 2023 – Donne e giovani, opportunità di fare impresa, le esperienze del nostro territorio

Si intitola “Donne e giovani, opportunità di fare impresa. Esperienze del nostro territorio” il convegno organizzato dalla Commissione Pari opportunità dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Livorno, in collaborazione con; Techinn, società di consulenza che eroga servizi a supporto dell’innovazione sostenibile per startup e Pmi.

L’appuntamento è per venerdì 14 aprile, dalle 9. 30 alle 12. 00 nella sede della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno di Livorno (piazza del Municipio, 48).

L’obiettivo degli organizzatori è quello di porre l’attenzione, attraverso una serie di interventi che serviranno a fare il punto sull’andamento dell’imprenditoria femminile lungo la costa, sulle possibilità per incentivare la creazione e lo sviluppo di imprese ideate da donne e giovani anche grazie alle agevolazioni a sostegno dell’avvio di nuove startup.

Ad aprire il convegno, saranno; Valeria Rinaldi (presidente della Cpo dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Livorno) e Alessandro Bagnoli (presidente dell’Odine dei commercialisti ed esperti contabili di Livorno).

Gli organizzatori ricordano che l’evento è gratuito ed è valido per il riconoscimento di 2 crediti formativi nelle materie “lettera E” di cui al Regolamento per la formazione professionale continua (www.odcec.livorno.it).

Chi volesse assistere al convegno come esterno può rivolgersi agli organizzatori, scrivendo all’indirizzo mail info@odcec.livorno.it.

