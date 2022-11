Home

Donne in moto, lancio di palloncini, per dire stop alla violenza sulle donne

20 Novembre 2022

Livorno 20 novembre 2022

Si è svolta oggi a Livorno l’iIniziativa per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

L’Associazione Ippogrifo /Centro Donna città di Livorno ha organizzato in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne , il programma di iniziative “novembre antiviolenza 2022”.

Al suo interno si è inserita la manifestazione odierna “Centaure on the road- Donne in moto”; promossa da un gruppo di donne, amanti delle moto, che conciliano la loro passione con eventi di solidarietà, amicizia e sorellanza.

Le Centaure on the road- Donne in moto sono partite alle ore 10.15 dalla Rotonda di Ardenza

Dopo aver sfilato percorrendo alcune strade principali cittadine, si sono radunate intorno alle 11. 00 in Piazza Grande.

Nella piazza era presente un gazebo allestito a cura della Questura dove; il personale della Divisione Anticrimine era a disposizione del pubblico e di chiunque volesse fermarsi a chiedere informazioni in merito a questa sentita problematica con relativa consegna di materiale informativo al riguardo.

All’iniziativa si è unito anche il Club di Livorno “Soroptimist International d’Italia” con una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

La campagna è stata lanciata alcune settimane fa dalla omonima Federazione europea. La campagna prevede la distribuzione e diffusione massiccia di volantini; poster da collocare nei luoghi particolarmente frequentati (come sale di attesa, sedi di associazioni sportive, scuole, ospedali, esercizi commerciali)

Come sempre, presente anche una rappresentanza di studenti dell’Ist. Scolastico Niccolini Palli. I ragazzi accompagnati dalla loro insegnante Profess.ssa Nieri Giovanna, si sono cimentati nella emozionante realizzazione di alcuni brani musicali

Le immagini nel video sono di Giulia Bellaveglia

