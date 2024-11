Home

Donne vittime di violenza, la Lega chiede il patrocinio legale

25 Novembre 2024

Oggi, lunedì 25 novembre 2024, si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. – Dichiara Carlo Ghiozzi (Lega Livorno) che prosegue-

“La data ricorrente del 25 novembre segna il brutale assassino avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana delle tre sorelle Mirabal. Legate al gruppo di liberazione 14 giugno contro la dittatura nel paese, vennero sequestrate e uccise a bastonate, prima di esser gettate in un dirupo.

Secondo i dati del Viminale, in Italia, dal 1 gennaio al 17 novembre di quest’anno sono stati commessi 98 femminicidi e 51 donne sono state uccise dal proprio marito, compagno o ex.

In questa giornata istituzioni pubbliche, associazioni e cittadini privati organizzano eventi per ricordare le vittime e per affrontare il tema della violenza, in particolare contro i maltrattamenti e femminicidi.

La Lega ha sostenuto varie iniziative a favore della parità di genere e dell’uguaglianza tra uomo e donna. Da ultimo Laura Ravetto, Deputata e Responsabile del Dipartimento Pari Opportunità in quota Lega, ha promosso una proposta di legge sulla parità salariale, la quale è stata approvata all’unanimità dalla Camera.

Questo si è rivelato un passo avanti per una maggiore equità professionale tra uomo e donna. Inoltre è stato introdotto l’insegnamento e l’educazione del rispetto del ruolo della donna all’interno della società, sin dalle scuole elementari, al fine di sensibilizzare sul tema.

Il Carroccio di Livorno presenterà in tutti i Comuni della Provincia una mozione per richiedere il patrocinio legale per le donne vittime di violenza o atti persecutori e che impegna i vari Sindaci “a definire, di concerto con gli ordini professionali coinvolti, un protocollo d’intesa per la realizzazione del patrocinio legale, sia in ambito penale sia civile, per le donne che hanno subito violenza o atti persecutori”.

La stessa mozione è stata presentata in Consiglio Regionale ed illustrata ad un Convegno organizzato a Lucca dal Carroccio.

L’organizzazione dell’evento è stata di Rubina Baldecchi, responsabile del dipartimento pari opportunità della Lega Toscana; numerosi gli interventi pubblici tra cui il Senatore Manfredi Potenti, coordinatore dei dipartimenti toscani del partito, l’Europarlamentare Susanna Ceccardi, la quale ha sottolineato l’importanza di non limitare la sensibilizzazione di questo argomento a date simboliche, ma di lavorare costantemente sui territori al fine di raggiungere una eguaglianza formale e sostanziale tra uomo e donna. Anche il Segretario regionale Luca Baroncini si è espresso sottolineando l’importanza di questa giornata con parole altamente significative.

Non ci sono più scuse per tollerare la violenza di genere nelle nostre società. Non ci sono scuse per non celebrare la Giornata dedicata. Ciascuno può trovare la sua via. L’importante è fare rumore e bandire il silenzio”.