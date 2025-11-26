Donoratico, due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza, uno ha causato anche un sinistro stradale 

Home

26 Novembre 2025

Grazie alla costante presenza sul territorio e ai controlli mirati alla sicurezza stradale, i Carabinieri della Stazione di Donoratico hanno denunciato in stato di libertà due automobilisti risultati positivi all’etilometro con valori ben oltre il limite consentito. L’attività rientra nei servizi di pattuglia finalizzati a garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada e a prevenire incidenti causati dall’abuso di alcol alla guida.

Il primo caso riguarda un uomo di 70 anni residente a Castagneto Carducci. I militari sono intervenuti dopo un sinistro stradale, fortunatamente senza feriti, e hanno sottoposto l’automobilista al test alcolemico. L’esito ha mostrato un tasso di 1,5 g/l, quasi il doppio della soglia che fa scattare la denuncia penale (0,8 g/l). Per lui è scattato immediatamente il ritiro della patente e il sequestro dell’auto ai fini della confisca.

Situazione analoga per un giovane di 25 anni, di origini nordafricane e residente a Bibbona, fermato durante un controllo alla guida di un’auto non di sua proprietà. Il test etilometrico ha evidenziato un valore di 1,42 g/l, confermando uno stato di ebbrezza grave e pericoloso per sé e per gli altri utenti della strada.

Per entrambi gli automobilisti è scattata la denuncia penale, il ritiro della patente e la segnalazione alle autorità competenti.

L’attività dei Carabinieri sottolinea ancora una volta l’importanza dei controlli sul territorio per prevenire comportamenti rischiosi e tutelare l’incolumità pubblica.