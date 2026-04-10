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Donoratico, Inaugurazione ex capannone sottratto alle mafie, Franchi (Pd): “Restituire alla collettività ciò che le era stato tolto con il malaffare è la risposta più potente”

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10 Aprile 2026

Donoratico, Inaugurazione ex capannone sottratto alle mafie, Franchi (Pd): “Restituire alla collettività ciò che le era stato tolto con il malaffare è la risposta più potente”

Livorno 10 aprile 2026 Donoratico, Inaugurazione ex capannone sottratto alle mafie, Franchi (Pd): “Restituire alla collettività ciò che le era stato tolto con il malaffare è la risposta più potente”

«Spesso dai territori nascono storie bellissime, che parlano di riscatto, di comunità e di legalità che si fa opportunità. L’ex capannone industriale di Donoratico, confiscato e sottratto alla criminalità organizzata, oggi completamente ristrutturato grazie ai fondi stanziati dalla Regione Toscana e al grande impegno del Comune di Castagneto Carducci, diventa una realtà con una funzione sociale per la collettività. Un progetto che, anche grazie alle associazioni di volontariato, mette al centro i servizi per le persone più fragili e che vuole essere un punto di riferimento per iniziative di socialità e partecipazione. Un luogo che era simbolo di illegalità è stato restituito alla comunità e trasformato in uno spazio polifunzionale dedicato al sociale: una scelta oculata e lungimirante, che guarda ai bisogni reali del territorio. Ed è stato giusto e molto significativo intitolare questo spazio alla memoria di Enzo Chioni, che fu testimone e protagonista nella battaglia per la legalità e contro le mafie. Oggi a Donoratico, con il presidente Giani, la vicepresidente Diop, la sindaca Scarpellini e don Luigi Ciotti, abbiamo inaugurato qualcosa di più di uno spazio fisico: abbiamo riaffermato il primato della democrazia sul crimine e della solidarietà sull’indifferenza. Questo immobile, un tempo simbolo di oppressione e malaffare, rinasce oggi come una vera “casa dei cittadini”. È la dimostrazione plastica che la legalità non è solo un concetto astratto, ma un valore che genera valore: produce servizi, aggrega le persone e costruisce futuro. Restituire alla collettività ciò che le era stato tolto con il malaffare è la risposta più potente che le istituzioni possano dare».

Così Alessandro Franchi, consigliere regionale del Partito Democratico, che oggi partecipa all’inaugurazione del nuovo spazio “Enzo Chioni” a Donoratico (Livorno).