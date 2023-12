Home

Cronaca

Dopo 18 anni riapre il corridoio sotto la scalinata del Comune, al suo interno una mostra su cose fatte e da fare per Livorno

Cronaca

24 Dicembre 2023

Dopo 18 anni riapre il corridoio sotto la scalinata del Comune, al suo interno una mostra su cose fatte e da fare per Livorno

Livorno 24 dicembre 2023 – Dopo 18 anni riapre il corridoio sotto la scalinata del Comune, al suo interno una mostra su cose fatte e da fare per Livorno

A margine della conferenza di fine anno, il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha presentato alla stampa, quello che sarà uno spazio aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza.

Si tratta del corridoio chiuso da 18 anni sotto la scalinata del Comune, In questo spazio che poi da accesso ad una sala più ampia è allestita l’esposizione dedicata alla città di Livorno. Vi sono tutti i lavori svolti dall’amministrazione comunale, quelli in stato di avanzamento e quelli programmati per il futuro della città

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin