6 Febbraio 2022

Dopo 25 minuti la Libertas di Andreazza crolla ad Alba

Livorno 6 febbraio 2022

Il nuovo tecnico amaranto Marco Andreazza sognava di bagnare il proprio esordio sulla panchina della Libertas con un successo. A Corneliano d’Alba, però le buone intenzioni del coach veneto si sono infrante sulla difesa granitica di San Bernardo-Abet Langhe Roero che nei secondi 20’ ha concesso ai livornesi appena 17 punti.

Un vero peccato perché per 25’ la Libertas era stata pressoché perfetta: attenta in difesa, chirurgica in attacco sospinta da un ottimo Casella, dalla personalità di Morgillo e dell’acume di Ricci che – appurata la bassa temperatura della propria mano dalla distanza – ha trovato pertugi e gloria nel pitturato avversario.

La Libertas ha avuto l’inerzia della partita fino al +13 (35-48) scritto sul tabellone all’inizio del terzo quarto. Poi la squadra – complice un arbitraggio che ha consentito ai padroni di casa di difendere assai sporco – ha iniziato a battere in testa e quando le energie sono finite (quella di ieri era la quinta partita in due settimane) i ragazzi di Jacomuzzi hanno messo la freccia e se ne sono andati anche se il -9 finale mortifica le prestazione degli amaranto.

S.Bernardo-Abet Langhe Roero – Maurelli Group Libertas Livorno 68-59 (19-22, 16-20, 18-11, 15-6)

S.Bernardo-Abet Langhe Roero: Nicolò Castellino 22 (7/10, 1/4), Andrea Danna 13 (4/5, 1/2), Emanuele Tarditi 10 (2/7, 1/5), Luca Antonietti 9 (1/3, 1/4), Luca Fowler 8 (1/1, 2/5), Daniel Alexander perez 2 (1/7, 0/4), Luca Cortese 2 (1/1, 0/1), Marco Prunotto 2 (1/2, 0/0), Francesco Cravero 0 (0/0, 0/0), Alessandro Cagliero NE, Lorenzo Toppino NE

Tiri liberi: 14 / 17 – Rimbalzi: 37 6 + 31 ( Nicolò Castellino 11) – Assist: 10 ( Nicolò Castellino 4)

Maurelli Group Libertas Livorno: Andrea Casella 16 (1/3, 3/6), Ivan Morgillo 15 (5/8, 1/4), Antonello Ricci 12 (5/11, 0/6), Francesco Forti 4 (0/0, 1/2), Davide Marchini 4 (1/6, 0/2), Ivan Onojaife 4 (2/3, 0/0), Costantino Bechi 2 (1/3, 0/0), Gregor Kuuba 2 (1/1, 0/2), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Matteo Geromin NE

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 38 7 + 31 ( Andrea Casella 10) – Assist: 9 ( Davide Marchini 5)

