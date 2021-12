Home

23 Dicembre 2021

Dopo 44 anni i vagoni del villaggio scolastico hanno lasciato Corea

Livorno 23 dicembre 2021

Il quartiere di Corea perde un pezzo di storia

Dopo più di 44 anni i vagoni ormai arrugginiti del Villaggio Scolastico di Corea hanno lasciato Livorno.

Quei vagoni arrivarono per volontà dei ferrovieri livornesi a suggello dell’amicizia e della collaborazione con il prete fiorentino don Alfredo Nesi che animò e riqualificò il quartiere per circa 20 anni. (nella foto sotto in bianco e nero l’arrivo nel 1977)

Quella testimonianza di pagine incredibili legate alla figura di don Alfredo Nesi è stata portata via da Fondazione FS Italiane e tornerà a nuova vita

L’operazione di Fondazione FS Italiane è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la Caritas diocesana di Livorno che ricevette le vetture negli anni 70 al fine di adibirle ad asilo e centro vaccinale per bambini

Con il recupero delle tre vetture, 68900, 68901 e 68902 che furono allestite da FS negli anni ’60 per i treni porta auto fra Bardonecchia e Modane in attesa della realizzazione del traforo del Monte Bianco, Fondazione FS Italiane ricompone l’intero gruppo; la quarta vettura, 68903, è da anni utilizzata in composizione ai treni storici dopo il recupero effettuato negli anni ’90.

