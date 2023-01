Home

Dopo Altopascio, la Toscana Food vuol “mangiarsi” anche Lucca

13 Gennaio 2023

Livorno 13 gennaio 2023 – Dopo Altopascio, la Toscana Food vuol “mangiarsi” anche Lucca

“Operazione bis”, non è lo spot di una nota catena alimentare, ma ciò che prova a fare la Toscana Food Don Bosco; i ragazzi rossoblu, infatti, vogliono bissare il bel successo ottenuto domenica scorsa, in trasferta contro Altopascio.

il dire ed il fare c’è di mezzo Lucca, una squadra che fin qui ha giocato un campionato al di sotto delle aspettative.

I biancorossi ospiti, infatti arrivano a Livorno con appena 6 punti, reduci da quattro consecutivi ko, l’ultimo dei quali risale allo scorso 22 dicembre, all’incredibile sfida con il Costone Siena, terminata dopo ben tre tempi supplementari.

Attenzione però, quella di Nalin è comunque compagine attrezzata, con giocatori di ottimo livello per la categoria, a partire dal veterano Barsanti, il cui rendimento è stato fin qui condizionato da qualche acciacco fisico di troppo.

Accanto a lui l’esperto Pierini, uno che si fa sentire, con la sua stazza, sotto le plance, così come l’ala Simonetti, con 14,1 punti a partita miglior marcatore dei suoi.

Buona è anche la batteria dei piccoli, con gli ex Pielle Burgalassi (12,6 di media) e Tempestini (10.3) su tutti, senza trascurare il giovane Lippi.

Un roster, quindi, di tutto rispetto, per regolarlo la Toscana Food Don Bosco dovrà offrire la propria faccia migliore, quella fatta di grande aggressività in difesa e tanta sfrontatezza in attacco, sulla falsariga di quanto proposto domenica contro Altopascio, non a caso premiato con una bella vittoria.

Ne è convinto anche il coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, che presenta così il match del “PalaMacchia”:

“Affrontiamo Lucca dopo una settimana particolare, caratterizzata da diversi acciacchi fisici. Avremo di fronte una squadra con diversi giocatori importanti per la categoria, alcuni dei quali hanno fatto benissimo nelle serie superiori; sicuramente, come tutte quelle di questo campionato, sarà una partita complicata, nella quale dovremo essere più concreti e maturi, come stiamo facendo nelle ultime uscite, nel gestire le varie situazioni per offrire il meglio del nostro rendimento. Di sicuro, quella con Lucca rappresenta una tappa importante nel nostro percorso di crescita”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, per sabato prossimo, 14 gennaio, al “PalaMacchia”, con palla a due prevista per le ore 18:45

