Dopo il 15 aprile gli impianti di riscaldamento potranno continuare a stare accesi

14 Aprile 2025

Livorno 14 aprile 2025

La normativa nazionale sugli impianti termici per la climatizzazione invernale (DPR 74/2013) prevede per la città di Livorno, inquadrata nella fascia climatica “D”, un periodo di accensione del riscaldamento dal 1° novembre al 15 aprile di ogni anno, per 12 ore giornaliere.

Al di fuori di questo periodo, quindi a partire da mercoledì 16 aprile, gli impianti termici possono ancora essere attivati in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, quindi, per Livorno, fino a 6 ore al giorno, anche senza una specifica ordinanza del Sindaco.

L’Amministrazione comunale si appella al senso di responsabilità dei cittadini, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18 gradi (più 2 di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 20 gradi (più 2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici, ed invita la cittadinanza ad adottare con oculatezza ogni possibile accorgimento utile al contenimento dei consumi energetici.