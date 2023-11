Home

Dopo il maltempo resta attivo il numero della Protezione Civile 0586/824000 fino al ripristino della normalità

6 Novembre 2023

Dopo il maltempo resta attivo il numero della Protezione Civile 0586/824000 fino al ripristino della normalità

Livorno, 6 novembre 2023 – Dopo il maltempo, resta attivo il numero della Protezione Civile 0586/824000 fino al ripristino della normalità

Il Comune di Livorno, al fine di gestire le segnalazioni conseguenti agli eventi meteo del 2 novembre e dei giorni successivi, ha deciso di mantenere il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Comunale aperto, in modalità non presidiata, per il tempo necessario al rientro alla normalità.

Per le segnalazioni relative alle richieste di assistenza alla popolazione rimane, pertanto, attivo il numero 0586/824000, nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30

Al di fuori di tale orario, per garantire la tempestiva operatività in caso di criticità da risolvere urgentemente, rimarrà sempre reperibile il Coordinatore del COC nella persona dell’Ing. Lorenzo Lazzerini (Dirigente del Settore Protezione Civile e Demanio) o, in sua sostituzione, dell’Ing. Jacopo Tamberi (Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile), i cui numeri di servizio sono a disposizione delle strutture operative.

