Dopo il risultato delle amministrative Renda si dimette da Segretario locale di Rifondazione

2 giugno 2019

Livorno – “A seguito dei risultati ottenuti dalla lista “la Sinistra per Cannito Sindaco” alle elezioni amministrative del 26 maggio u.s. ho comunicato alla Segreteria del Partito la decisione di rassegnare le mie dimissioni da segretario federale del Partito della Rifondazione Comunista. Lo faccio per onestà intellettuale e senso di responsabilità verso una comunità politica meravigliosa che ho deluso e verso la quale sento il dovere di rimettere il mio mandato. Voglio chiarire subito che non è mia intenzione abbandonare il Partito, per il quale sono e sarò sempre a disposizione, sento però la necessità di mettere in discussione la mia guida per favorire una discussione franca, libera e aperta tra le iscritte e gli iscritti che possa portare ad un’analisi obbiettiva del risultato elettorale e delle scelte compiute, ringraziando ogni singolo candidato, candidata e militante che, con la propria attività, ci ha permesso di essere presenti.

La campagna elettorale appena conclusa è stata la più brutta che abbia mai visto, sia in termini di contenuti politici sia in termini di stile ed educazione personale di molti dei contendenti in campo, candidati alla carica di sindaco o consigliere comunale che fossero. Non sappiamo ancora chi uscirà vincente dal ballottaggio del prossimo 9 giugno ma, ad ogni modo, Rifondazione Comunista dovrà continuare ad essere una voce ascoltata a sinistra ed in città. Una voce ostinata e contraria, spesso fastidiosa e screditata ma sempre dalla parte degli sfruttati anche quando questi si gettano tra le braccia del loro aguzzino. E’ stato un onore guidare il PRC al meglio delle mie possibilità negli ultimi 4 anni e vorrei continuare a dar corpo a quella voce fino al nostro prossimo congresso ma, per farlo, ho bisogno di un rinnovo esplicito del mio mandato. Colgo l’occasione per invitare alla massima partecipazione al comitato politico federale allargato a tutte e tutti gli iscritti ed iscritte alle 21 del prossimo venerdì 7 giugno presso la sede di via Modigliani, occasione nella quale si presenterà dimissionaria anche l’intera segreteria”.

Francesco Renda