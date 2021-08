Home

Eventi

Dopo il successo di X Factor arrivano a Livorno i Melancholia

Eventi

5 Agosto 2021

Dopo il successo di X Factor arrivano a Livorno i Melancholia

Livorno 5 agosto 2021

MELANCHOLIA IN CONCERTO Piazza della Repubblica 05/08 · 22:30

Per assistere a questo spettacolo è necessaria la prenotazione online.

Radar Concerti presenta: Melancholia.

La giovane band italiana, dopo aver conquistato critica e pubblico anche grazie alla partecipazione all’ultima edizione di X Factor, entra nel roster dell’agenzia, da sempre molto attenta alle novità più fresche e promettenti del panorama musicale italiano e internazionale.

I Melancholia sono Benedetta, Fabio e Filippo, partiti da Foligno verso strade musicali cupe ed emozionali, dove si incontrano rock, urban, elettronica e dark.

Dal 2016 collaborano con Diego Radicati di Urban Records, che si prende cura degli arrangiamenti dei brani, dando inizio ad una partnership creativa di grande spessore e complicità.

Nel 2018 sono i vincitori mondiali di Emergenza Festival, conquistando il primo posto su oltre 1700 partecipanti.

Nel 2020 partecipano ad X-Factor sotto la guida di Manuel Agnelli, distinguendosi di puntata in puntata per la loro poliedricità, esaltata dalle varie sfumature della grande musica internazionale.

L’esperienza televisiva è solo l’ultimo passo di un percorso che li porta alla pubblicazione nel dicembre 2020 del primo EP What Are You Afraid Of?, che a oggi conta oltre sette milioni di stream su Spotify.

Nelle settimane successive all’uscita la band è ospite in trasmissioni televisive come Propaganda Live e Casa Sanremo.

Nel 2021 entrano nel roster di RADAR concerti grazie alle loro potentissime performance live, trascinate dal talento esplosivo di Benedetta. Il 28 maggio è in uscita il nuovo singolo Medicine. Il 27 maggio Radar Concerti e Urban Records presentano: MELTED SKIN LIVE STREAMING SHOW. La potenza dei Melancholia sul palco, episodio speciale di un itinerario elettronico e catartico per la rinascita del live. Dall’Urban Live Music Club un binocolo sul futuro per la presentazione del nuovo singolo in uscita a mezzanotte.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin