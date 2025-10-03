Home

Provincia

Isole

Elba

Dopo la multa attacca adesivi offensivi verso i carabinieri, 26enne denunciato per vilipendio

Elba

3 Ottobre 2025

Dopo la multa attacca adesivi offensivi verso i carabinieri, 26enne denunciato per vilipendio

Marciana Marina (Isola d’Elba, Livorno) 3 ottobre 2025 Dopo la multa attacca adesivi offensivi verso i carabinieri, 26enne denunciato per vilipendio

Un giovane 26enne di Marciana Marina è stato denunciato dai carabinieri per aver affisso alcuni volantini adesivi offensivi nei confronti dell’Arma su diversi cartelli stradali del comune.

Secondo quanto accertato dai militari della Stazione di Marciana Marina, che stanno conducendo le indagini, il ragazzo avrebbe affisso, a fine agosto, almeno quattro adesivi riportanti la scritta “Attenti al cane” accanto alla figura stilizzata di un carabiniere. I volantini sono stati notati in vari punti del paese e subito rimossi.

Alla base del gesto ci sarebbe, secondo gli investigatori, un risentimento personale nei confronti dei carabinieri i quali nel giugno scorso avevano sanzionato il giovane per guida di un motociclo senza patente idonea, contravvenzione da cui era scaturita la sospensione del suo documento di guida da parte della Prefettura di Livorno.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno, a cui dovrà rispondere del reato di vilipendio delle forze armate.

Dopo la multa attacca adesivi offensivi verso i carabinieri, 26enne denunciato per vilipendio