Dopo la sconfitta con Massa-Carrara il Tomei ospita la seconda del girone

8 Febbraio 2025

Dopo la sconfitta con Massa-Carrara il Tomei ospita la seconda del girone

Livorno 8 febbraio 2025

Dopo la sconfitta in casa di Massa-Carrara lo IES MVTomei si prepara a ricevere la seconda forza del girone. Oggi, sabato 8 febbraio alle ore 18 al Pala MVTomei di Via Campania, i biancorossi se la vedranno con la Kabel Prato per la diciassettesima giornata di Serie C.

Un altro match proibitivo per i livornesi che affronteranno la seconda in classifica, reduce dall’importante successo al tie-break contro la capolista Torretta dell’ultimo turno.

Gli ospiti di coach Mirko Novelli viaggiano con il vento in poppa, avendo raccolto otto vittorie consecutive, pronti a insediare il primo posto occupato dai gialloneri del Torretta distanti solo due lunghezze.

“Troveremo la seconda in classifica, l’umore rimane alto e i ragazzi si stanno divertendo durante gli allenamenti, questo è positivo, come sempre proveremo a fare il massimo.

I nostri avversari sono una squadra organizzata, hanno due schiacciatori, un centrale e l’opposto di indubbio valore tecnico, dovremo riuscire a contrastarli sfruttando al massimo il fatto di giocare in casa”.

E sull’innesto di Giacomo Langella, tornato in squadra dopo quasi due anni di inattività – anche se ha continuato ad allenarsi con il beach – nessun dubbio: “Ogni aiuto per la squadra e la società è importantissimo, Giacomo ci può dare una mano, ha bisogno di tempo per memorizzare alcune situazioni visto che è l’ultimo arrivato in squadra, ma la sua esperienza può tornare utile”.

Prato dovrebbe schierarsi con Alpini e Trancucci in diagonale, Conti e Sottani centrali, Nincheri e Bandinelli in attacco e Alfaioli libero.

La rosa dello IES MVTOMEI:

alzatori: Giacomo DIAMANTI, Riccardo SARRI e Tommaso GINI; opposti: Federico GORI e Jacopo SAVI; schiacciatori: Alessandro MY, Giulio GUCCI, Matteo CANESSA, Flavio PELLUMBI e Luca BERNARDUCCI; centrali: Santiago BUFFA, Nicola PARADOSSI e Filippo ANTONELLI; liberi: Giacomo LANGELLA e Alessio MAZZUCA. Coach: Cristian Casoli.